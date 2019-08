Rischio crolli, sono sei i ponti sotto stretta osservazione a Padova

di Gabriele Pipia

PADOVA - «Su queste opere ci giochiamo il futuro»., presidente della Provincia di Padova, non ha dubbi. Se l’edilizia scolastica è la grande priorità di questi giorni (visto anche l’imminente inizio del nuovo anno), larappresenta l’altro grande tema su cui concentrare tutti gli sforzi possibili. Com’è la situazione nel territorio provinciale padovano? Già prima della tragedia del Ponte Morandi a Genova, la Provincia di Padova aveva stanziato 500 mila euro per verificare lo stato di salute dei ponti lungo le strade provinciali e altri 200 mila per interventi urgenti di consolidamento. Sono già stati avviati i lavori di riparazione e manutenzione su cinque manufatti: sul ponte sull’Adige a Masi, sul ponte sul Brenta a Limena, sul ponte sul Brenta a Campo San Martino,