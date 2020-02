Sequestrate 5 slot machine ad un bar cinese: titolare multato

PADOVA - La Guardia di Finanza ha controllato un esercizio commerciale di San Giorgio delle Pertiche, gestito da persone di origini cinesi, trovando cinque slot machine che, seppur regolarmente collegate alla rete telematica dei Monopoli di Stato, risultavano in funzione in fasce orarie non consentite. I cinque apparecchi sono stati quindi sequestrati dai militari della Guardia di Finanza, i quali hanno anche contestato all’imprenditore la sanzione amministrativa da € 500 a € 1.500 per ogni apparecchio. L'intervento dei finanzieri è stato messo in moto da una segnalazione al 117.



