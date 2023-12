Scontri durante lo sgombero, 7 agenti del II Reparto mobile di Padova feriti. Il sindacato: «I violenti vanno puniti»

PADOVA - Sette agenti del II Reparto mobile feriti a Bologna durante uno sgombero. La denuncia arriva dal sindacato di polizia Sap: 10 in tutto i poliziotti feriti oggi, 6 dicembre, durante la liberazione di un immobile occupato irregolarmente.

«I delinquenti antagonisti dei centri sociali, hanno prima lanciato contro gli agenti svariati oggetti contundenti, imbrattato e sporcato le divise di uova, colore e altre sostanze, per poi attaccare deliberatamente gli operatori ferendone ben 7 del II Reparto Mobile di Padova - scrive in una nota il sindacato - Il Sap chiede da subito l’applicazione di tutte le misure previste per garantire certezza della pena anche attraverso l’arresto differito di chi si è reso protagonista di questo attacco violentissimo. Questi delinquenti devono andare in galera.