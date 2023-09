Esce di casa e fa perdere le proprie tracce: ansia per le sorti di un anziano

PADOVA - Si stanno vivendo ore d'angoscia a Padova, oggi 4 settembre, per la scomparsa di un uomo di 80 anni che si è allontanato da casa e non ha più fatto rientro. La denuncia di scomparsa è stata raccolta dai carabinieri della stazione di Padova Principale che, con l'ausilio dei vigili del fuoco stanno setacciando palmo a palmo il territorio con la speranza di ritrovarlo in vita. Le ricerche al momento si stanno concentrando nella zona di Paltana lungo il Bacchiglione vicino alla casa galleggiante di Padova Nuoto. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compresa quella del gesto autolesionista. Le ricerche andranno avanti fino a tarda sera con più mezzi e uomini impegnati nell'attività