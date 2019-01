di Gabriele Pipia

PADOVA - Posti di blocco, controlli nei locali, presidi nelle piazze. Bobo-Dioulasso, la città deldove sono stati avvistati per l’ultima volta l’architetto padovanoe la cuoca canadese, in questi giorni è un luogo blindato. Che fine hanno fatto il trentenne di Vigonza e la sua compagna di viaggio, dopo aver passato la serata del 15 dicembre al ristorante “Le Bois d’Ebene”? La polizia del Paese africano sta passando al setaccio tutti i quartieri alla ricerca di ogni tipo di traccia. «Ogni zona è osservata in modo speciale e in questi giorni vedo in giro molta più polizia rispetto al passato - racconta il pensionato francese Robert Juilloteau, l’ultima persona ad aver ufficialmente visto la coppia -. Nelle prime settimane dopo la scomparsa non era così: ora i controlli