Burkina Faso, caccia a un mediatore per salvare la vita di Luca ed Edith

È una corsa contro il tempo quella dei nostri servizi di sicurezza e della diplomazia italiana in Burkina Faso per salvare il padovano Luca Tacchetto e la sua compagna Edith Blais , 30 e 34 anni, scomparsi il 15 dicembre mentre erano in viaggio verso il Togo, tappa di un tour di ri-forestazione per una Organizzazione non governativa. Entrambi caduti probabilmente nelle sabbie mobili della galassia jihadista che opera nel Sahel. Il tentativo di queste ore è quello di, ricostruire la rete dei potentati locali nell'area in cui è avvenuto il presunto rapimento, e la possibile affiliazione dei sequestratori. Ma non aiuta il contesto. Sullo sfondo, infatti, anche ieri si sono registrate violenze nella regione. L'episodio più eclatante l'attacco in forze, con molti pick-up armati, di un gruppo jihadista alla base Onu di Aguelhok, in Mali, a 200 chilometri dalla frontiera con l'Algeria. Otto i morti tra i