VIGONZA -appartenenti a un’associazione a che si occupava della raccolta e della gestione di risparmi, e della vendita di strumenti finanziari fasulli a struttura piramidale. Nei loro confronti ieri mattina è stato eseguito, su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ilper un valore complessivo di circa. Sono accusati dinei confronti di vittime sparse per l intero territorio nazionale., residente a Noventa, ma attivo con la sua società a Vigonza, la, dove la guardia di finanza di Padova, guidata dal, ha eseguito delle perquisizioni. Napoli era stato anche il nome di spicco comeper le Comunali di Noventa.Le vittime consegnavano somme di denaro dietro la prospettiva di uncon tassi di interesse particolarmente allettanti anche. Sono oltre un centinaio i risparmiatori, in tutta Italia, rimasti vittime del cospicuo raggiro finanziario messo in piedi da un’associazione che si occupava di raccolta e gestione di risparmi e della vendita di strumenti finanziari attraverso il ben collaudato meccanismo del sistema piramidale dello. L’obiettivo del raggiro è accumulare soldi in poco tempo, prospettando ai malcapitati investitori un rendimento proporzionale alla capacità di reclutamento di nuovi sottoscrittori dei piani di investimento, promettendo. Carpita la fiducia degli investitori, il truffatore paga piccole somme per convincere le vittime della bontà dell’affare, trattenendo per sé gran parte delle somme investite per poiTra gli indagati per truffa, ricettazione e a ssociazione a delinquere, compare anche il nome dell’assicuratore padovano, titolare della. Per tranquillizzare i risparmiatori truffati, gli indagati avrebbero fatto stipularea garanzia degli investimenti, incoraggiando i potenziali clienti a stipulare altri contratti di partecipazione all’interno di strutture piramidali, tra le quali i networks «Adamax», «Unetenet», «TelexFree» e «Lirbertagià», gestiti da Caridi.Per tutti gli indagati,ma il, pur riconoscendo la gravità indiziaria, non lo ha disposto per mancanza di esigenze cautelari. Il giudice per le indagini preliminari ha invece ordinato il sequestro dei beni, finalizzato alla confisca.Ieri mattina nella sede dellaè stata eseguita una perquisizione da parte delle Fiamme Gialle, che hanno controllato anche la casa dell’indagato. Napoli assicura che l’indagine e la perquisizione sono piombate come un proverbiale: «Sonoa mia volta. Sono totalmente estraneo a questa vicenda» ha precisato velocemente.Anche il legale di Napoli,, ha evidenziato che «con riferimento al coinvolgimento del mio cliente nella vicenda che ha interessato, precisoai fatti in questione. Si tratta di vicende accadute molti anni fa e nelle quali a sua volta, perché coinvolto truffaldinamente da Caridi nella propria attività, della quale era completamente all’oscuro. In ogni caso, spiegheremo con immediatezza all’Autorità Giudiziaria la sua posizione e il suo coinvolgimento nei fatti».(nella foto Andrea Napoli)