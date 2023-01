Continua la crisi nei pronto soccorso della provincia di Padova. Nemmeno il conferimento di incarichi libero professionali pagati 600 euro lordi a turno ha fatto gola medici specializzati in emergenza-urgenza. L’ultimo bando di questo tipo, indetto lo scorso 23 settembre 2022 con scadenza al 30 giugno 2023, ha attirato 19 medici neolaureati in cinque mesi. Che, quindi, possono farsi carico solo delle visite ambulatoriali per i codici minori. E appena 4 camici bianchi con esperienza pregressa nel settore.

Non abbastanza per far fronte alle carenze di organico vissute nei Pronto soccorso, dove si cercano 20 camici bianchi a tempo indeterminato nella disciplina di Medicina d’emergenza urgenza. E’ ciò che emerge dalle delibere pubblicate in questi mesi dall’Ulss 6 Euganea.

L’AVVISO

Il bando per ingaggiare medici in libera professione, attualmente aperto, prevede l’individuazione di distinte e periodiche selezioni allo scopo di formare graduatorie di candidati idonei per rispondere alle necessità aziendali. Tre i profili ricercati. L’incarico 1 è rivolto a medici specializzati in Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (o specializzazioni affini), per svolgere tutte le attività mediche nei diversi codici di gravità, compresa la copertura di turni notturni e di Suem 118. A scalare, l’incarico 2 è per i medici in possesso degli attestati di superamento dei corsi di formazione di emergenza territoriale, in questo caso l’effettuazione delle prestazioni più complesse deve essere accordata con il direttore della struttura sulla base delle singole competenze del candidato. Infine, per l’incarico 3 è sufficiente avere l’abilitazione all’esercizio della professione medica. Da settembre ad oggi sono pervenute 19 candidature risultate idonee per l’incarico 3. Altre tre per l'incarico di tipo 1 e una sola per l'incarico 2.

L’ultima tranche è stata approvata l’11 gennaio e sono state ingaggiate tre neodottoresse. Tra ottobre e dicembre gli altri, che vengono chiamati sulla base delle necessità.

La durata del contratto è 12 mesi per un impegno di spesa annuale massimo pari a 86.400 euro per ciascun incarico. Si tratta di 50 euro l’ora, per 600 euro lordi a turno. Si lavora nei pronto soccorso dell’Ulss Euganea, quindi negli ospedali di Camposampiero, Schiavonia, Montagnana, Piove di Sacco e Cittadella.

I PRECEDENTI

Questo è l’ennesimo passo per garantire lo svolgimento delle attività nei Pronto soccorso, intanto si attende la graduatoria del bando per 20 medici nell’ambito della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (per un rapporto di lavoro esclusivo e a tempo indeterminato) scaduto il 5 dicembre 2022. Il concorso precedente per assunzioni a tempo determinato, scaduto nel febbraio 2022 era andato deserto. Sempre nel febbraio 2022 era stato indetto un altro concorso per 13 posti a tempo indeterminato: al tempo, solo due gli assunti.

LE ALTERNATIVE

I cosiddetti incarichi “a gettone”, assieme alle gare dedicate alle cooperative, rappresentano l’ultima spiaggia per l’Ulss per far fronte nell’immediato alle lacune più gravi. Finora la Regione ha autorizzato complessivamente 51 incarichi liberi professionali nei Pronto soccorso dell’Euganea. L’ultima tranche da 26 incarichi (approvata alla fine del 2021) però non è stata completamente utilizzata. Ecco perché l’Ulss ha riaperto un altra procedura comparativa nel settembre 2022.

«Il personale strutturato in servizio non è sufficiente a garantire la copertura dei turni e dei livelli essenziali di assistenza», si legge nella motivazione dell’avviso. In più, tra i requisiti, è richiesto di non avere rapporti di lavoro dipendente o di medicina convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, oltre che di non essere ex dipendenti con diritto alla pensione anticipata di anzianità.

Insomma, trovare un medico specializzato in Medicina d’urgenza disponibile a entrare nel servizio sanitario pubblico sembra sempre più difficile.