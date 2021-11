PADOVA - Addio don Ferdy, il prete che ha rallegrato generazioni di parrocchiani con i suoi giochi di prestigio. Si è spento a 89 anni alla casa di riposo Nazareth di Padova, dove era da qualche tempo assistente spirituale, don Ferdinando Bodon, sacerdote diocesano, famoso per la sua passione per la prestidigitazione. Era nato a Battaglia Terme il 17 febbraio 1932. Il 16 ottobre 1943 era entrato nel Seminario di Thiene, noto come il Barcon,...

