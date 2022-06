LOZZO ATESTINO - Piromani in azione sul monte Lozzo: si mobilitano i vigili del fuoco di Este e Padova e domano le fiamme. È accaduto nel pomeriggio di ieri, 16 giugno, quando, verso le 16.20, una densa colonna di fumo ha iniziato a levarsi dal versante sud-est del colle che domina il borgo dei Colli. La situazione è subito parsa seria, tanto che si sono moltiplicate le segnalazioni al 115 da parte dei residenti del luogo. Dopo poco, sono giunte sul posto tre autobotti dei vigili del fuoco di Este e Padova, coadiuvati dai volontari della Protezione civile di Lozzo Atestino. Il punto da cui le fiamme si sono propagate è localizzato in via Sant'Antonio, nel tragitto che scende verso via Rovere e si inoltra nel bosco. Il fuoco ha incenerito molti alberi e depositato una coltre di cenere bianca sul terreno. Fortunatamente, i pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme e domarle, anche se all'inizio la situazione sembrava volgere verso uno scenario inquietante: il vento soffiava forte e il fuoco mangiava metri di bosco ad una velocità preoccupante. Per evitare danni ulteriori, è arrivato l'elicottero da Padova, che ha rovesciato acqua per ben quattro volte. Nel mentre sono giunti sul posto anche le squadre antincendio boschivo, che si sono dirette con le jeep dentro il bosco e hanno ultimato le operazioni di spegnimento; presenti i carabinieri di Lozzo Atestino e i forestali.

L'AIUTO DI VOLONTARI

Vista la situazione, alcuni volontari hanno portato acqua per dare un po' di conforto ai vigili del fuoco. Non ci sono stati danni a persone o cose. Alcuni residenti sono stati invitati ad uscire dalle case a scopo precauzionale ma hanno potuto farvi rientro nel giro di un paio d'ore. Nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio. Il punto da cui le fiamme si sono propagate era collocato troppo all'interno del bosco e una sigaretta, in ipotesi, non avrebbe potuto creare tanti danni.

ACCUMULO DI RAMI SOSPETTO

I pompieri hanno rinvenuto resti di un accumulo di ramaglie che nulla avevano a che vedere con la vegetazione boschiva. Secondo il personale intervenuto, è molto probabile che qualcuno, ad esempio un giardiniere, abbia portato nel bosco il materiale e, nel tentativo di sbarazzarsene, vi abbia dato fuoco. Un comportamento le cui conseguenze avrebbero potuto essere gravissime.