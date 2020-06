CAMPODARSEGO - Praticare con regolarità esercizio fisico, è assodato, fa bene a corpo e mente ed è la miglior prevenzione contro malattie e invecchiamento precoce. Ma gli effetti del movimento, tra i quali la maggiore ossigenazione cerebrale, da alcuni anni sono indicati anche come potenziatori della produttività sul lavoro. E forse non è un caso, che la Zoccarato Industrial Coatings, l'azienda di Campodarsego con sede in via Frattina, che opera da oltre 50 anni nel settore delle verniciature industriali e in un'area di 45 mila metri quadri dà lavoro a 160 dipendenti, abbia pensato di allestire un'area fitness moderna e innovativa per i propri dipendenti. Un benefit che ha determinato un ritorno immediato in termini di produttività da parte dei lavoratori e quindi del fatturato, oltre a cancellare lo stress dovuto all'emergenza Coronavirus.



A confermare l'attendibilità di questo risultato, è il titolare dell'azienda Alessio Zoccarato, che assieme al fratello Lucio e alla moglie Simonetta con i figli, rappresentano la terza generazione aziendale. «Lo stress lavorativo costante può ridurre la produttività ha spiegato Alessio Zoccarato -, così ho pensato di offrire uno strumento utile ed efficace per i miei dipendenti e metterli nelle condizioni di scaricare la tensione accumulata durante la giornata lavorativa e migliorare così in modo indiretto i profitti della mia azienda. L'idea per chi l'ha sperimentata sulla propria pelle, è stata decisamente positiva e migliorativa dal punto di vista della produttività, ma anche rivoluzionaria perchè applicata all'interno dell'azienda».

«I dipendenti continua Alessio Zoccarato - possono usufruire dell'area fitness durante la pausa pranzo, o al termine del proprio orario di lavoro. Noi siamo sempre stati una famiglia di grandi sportivi. Inoltre dal 2019, la nostra azienda, oltre a sostenere il Campodarsego Calcio, è main sponsor dell'Aprilia Racing Team Gresini. Una collaborazione rinnovata anche per tutto il 2020, in attesa che il rombo dei motori ritorni ad emozionare gli sportivi nei circuiti di tutto il mondo».



Ma all'orizzonte, si profila anche l'assunzione di quindici dipendenti all'interno dell'azienda. «Stiamo portando avanti un progetto di ampliamento industriale molto importante, che porterà ad incrementare il numero dei nostri dipendenti con l'assunzione di ulteriori quindici lavoratori che troveranno spazio nel reparto produttivo». © RIPRODUZIONE RISERVATA