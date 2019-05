In smoking a Cannes, auto di lusso e villa con piscina, ma disoccupato

di Marina Lucchin

PADOVA - Si faceva fotografare sul tappeto rosso del Festival di Cannes agghindato in smoking con la bella moglie a fianco, girava in paese su un macchinone costoso, viveva in una villa con piscina, attrezzata anche di palestra, vasca idromassaggio e sauna. Insomma,, 59 anni, originario di Crotone, nato a Milano e ora, in passato gestiva unanel, ma ora ufficialmente era. Come faceva dunque a mantenere un tenore di vita così alto? A scoprirlo sono state le indagini della Guardia di finanza., mostrando la pistola infilata nella cintura dei pantaloni: «Se non volete avere problemi in famiglia, non vi conviene scherzare con me, sapete chi sono» facendo pesare la sua