Festeggiano la morte del cacciatore: animalisti finiscono a processo

SAONARA (PADOVA) - «Poteva morire anche prima sto co... Altra carne marcia... Bene gli è preso un colpo».Con queste e altre frasi simili gli animalisti festeggiarono la morte del cacciatore I.S. L'uomo venne stroncato a 45 anni da un infarto, mentre stava recuperando un cervo abbattuto lungo il torrente Senaiga, il 6 novembre 2016, in territorio di Lamon (Belluno). Quel giorno sulle pagine social dei Cento per Cento Animalisti festeggiarono, incuranti del dolore della famiglia e della figlia minorenne che lesse quei commenti. Ora la Procura ha formulato l'accusa coatta, come ordinò il gip Vincenzo Sgubbi, dopo l'opposizione all'archiviazione presentata dalla famiglia, tramite il difensore, avvocato Enrico Tiziani.