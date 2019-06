Basket in lutto, morto Bonetto: fu il primo petrarchino a giocare in nazionale

di Alberto Zuccato

PADOVA - A 81 anni, compiuti pochi giorni fa, è mancato Justo Bonetto, uno dei migliori giocatori padovani di pallacanestro di sempre. Esordì con il Petrarca, in serie C, nel 1956, giocando a fianco del fratello maggiore Leo, ancora sul campetto all’aperto del Tre Pini. Anche trascinato da Justo, il Petrarca in tre anni arrivò per la prima volta nella sua storia, in serie A. Era la squadra di Pino Stefanelli, Alberto Tonzig, Cesco Varotto, Piero Peraro, Fredy Bidoli, allenata da Franco Flamini. Di quella formazione Justo era il miglior attaccante: secondo nella classifica dei