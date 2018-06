di Federica Cappellato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Entra nel vivo oggi il piano ferie 2018 dell’che per la prima volta, per ottimizzare le risorse e agevolare gli spostamenti di chi in estate è al lavoro, predilige la chiusura di interi piani. E talvolta si approfitta dell’attività ridotta per rimetter mano strutturalmente ai reparti, ammodernarli o aumentarne gli standard di sicurezza e confort. Per consentire il rifacimento dei pavimenti le degenze al nono piano del Monoblocco stamane traslocheranno all’ottavo e i posti letto scenderanno da 35 a 16.