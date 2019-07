Leroy Merlin in corso Australia, arriva il via libera

di Alberto Rodighiero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Entro venerdì prossimo dalla Soprintenza dovrebbe arrivare il nulla osta per la realizzazione del nin corso Australia. Giovedì scorso, infatti, c'è stata una lunga telefonata tra l'assessore alla Cultura Andrea Colasio e il Soprintendente Edi Pezzetta. Per quel che riguarda il progetto, sarebbe stato trovato un accordo di massima sugli ultimi dettagli. Tra questi, la possibilità di realizzare due ingressi per il nuovo punto vendita.