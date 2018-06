Via Sorio, gli ultimi negozianti: «Noi, circondati dal degrado»

di Eva Franceschini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - In città il degrado procede a macchia di leopardo', con quartieri fiorenti dove non mancano negozi interessanti e strade asfaltate, e altri rioni che sembrano letteralmente abbandonati a loro stessi.È il caso dell'area che gravita attorno a via Sorio, ad un passo dal centro e dalla tangenziale, dove le attività commerciali stanno progressivamente perdendo capacità attrattiva e molte, purtroppo, stanno decidendo di chiudere le serrande definitivamente. E sono proprio loro, i commercianti, ad aver alzato le barricate contro l'amministrazione, accusata di indifferenza nei riguardi di questa parte di città. Prima il pulisecco, poi l'edicola, e la