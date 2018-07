Centro sociale sgomberato, sotto inchiesta 58 no global

di Marina Lucchin

PADOVA - Lo sgombero di una palazzina, 13 perquisizioni, 58 persone indagate, 11 delle quali accusate anche di associazione a delinquere oltre che di occupazione abusiva, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. È il risultato del blitz della polizia scattato ieri a Padova per liberare dall’occupazione del Collettivo politico Gramigna, durata anni, uno stabile nel centrale quartiere Palestro, di proprietà dell’Ater e concesso in comodato all’associazione Sordi Veneto, che in mattinata ha provveduto a portarvi all’interno gli arredi. Una ottantina tra poliziotti e carabinieri ha chiuso gli accessi alla strada e ha supervisionato i lavori della squadra di traslocatori che prima ha svuotato la palazzina e poi vi ha portato dentro quanto necessario all’associazione Sordi Veneto per iniziare la sua attività in quella che sarà la nuova sede.