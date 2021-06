PADOVA - Spritz, ma con l’Aperol “tarocco”, e birre in frigo, ma scadute. Per questo il titolare del bar Pani di via Marsala, l’ex parlamentare della Lega Vittorio Aliprandi, finisce nei guai. La scoperta l’hanno fatta i poliziotti delle Volanti e della Scientifica, assieme alla squadra attività produttive della polizia locale con un’unità cinofila antidroga giovedì pomeriggio quando hanno fatto scattare un controllo all’interno del locale,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati