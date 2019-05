Botte continue ai genitori: disperati lo denunciano, 22enne arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Basta, nonostante l'amore immenso per quel figlio di 22 anni, mamma e papà non ce l'hanno più fatta a esseretutti i giorni. Disperati, intorno all'una di notte di domenica, hanno chiamato i carabinieri e il giovane è statoper. Ora si trova dietro alle sbarre di una cella della casa circondariale Due Palazzi. Già sabato mattina la tensione tra il figlio e i genitori era alta. Il ragazzo, M.C., in più occasioni ha litigato con la mamma e il papà. La furia sarebbe stata scatenata da futili motivi, nulla di grave. Ma il giovane non si è mai calmato, anzi la sua rabbia è stata un crescendo fino ad arrivare all'una di ieri notte. In preda alla collera, dopo avere insultato la madre, si è scagliato contro il padre di 52 anni e lo ha colpito con una serie di. L'uomo, ormai senza via d'uscita e con il timore che il figlio potesse fare del male anche alla mamma, è stato costretto a chiamare il 112.