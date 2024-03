Padova. Rissa furiosa tra famiglie nomadi vicino al campo della Stanga

PADOVA - Una violenta rissa ha richiesto ieri sera un massiccio intervento delle forze dell'ordine in via Longhin nel quartiere Stanga. Ad affrontarsi sarebbero stati numerosi componenti di due famiglie legate al campo nomadi che sorge sulla stessa via, già al centro di polemiche e, nel tempo, di blitz di polizia e carabinieri.

Nello scontro si sono anche registrati dei feriti, in condizioni non gravi: sono due giovani e la loro madre, rimasti contusi. Durante le operazioni la strada è stata chiusa per escludere fughe ma anche rischi connessi all'ipotetica presenza di armi, che inizialmente non si poteva escludere.



L'allarme è scattato poco prima delle 20 e sul posto si sono precipitate diverse pattuglie, sia della polizia di Stato che dell'Arma, per cercare di placare gli animi. È ancora incerto il reale numero delle persone che hanno partecipato alla rissa. Numero che supererebbe però la decina. Gli inquirenti non escludono nemmeno che lo scontro sia sfociato con l'arrivo sul posto di un gruppo che non appartiene alle famiglie residenti nel campo, che con queste ultime avrebbe ingaggiato il pestaggio. A livello di movente viene quindi ipotizzata una rivalità tra famiglie o un regolamento di conti.



Poco lontano dal luogo dell'intervento le forze dell'ordine avrebbero anche bloccato un veicolo connesso alla vicenda. Una volta sedata la zuffa, si è proceduto da un lato con le operazioni di identificazione per cercare di risalire con precisione a tutti i coinvolti, mentre dall'altro sono state raccolte numerose testimonianze. Sul posto sono giunte anche delle ambulanze, che hanno prestato soccorso alle tre persone rimaste contuse.

L'attività delle forze dell'ordine per fare chiarezza sull'accaduto è andata avanti per tutta la notte e proseguirà nella giornata di oggi.



La presenza alla Stanga di famiglie nomadi è di lunga data. Il campo di via Longhin esiste infatti da molti anni e ospita molti nuclei familiari anche con minori. Lo scorso autunno le proteste di parte del quartiere si sono rinfocolate quando alla Stanga sono state fatte confluire anche le famiglie nomadi che vivevano in via Ferrero a Pontevigodarzere (45 persone di cui 21 minorenni), in un altro campo che è poi stato sgomberato, raddoppiando di fatto quello della Stanga. Collocate nell'ex kartodromo, erano poi state dirottate in Zona industriale per l'arrivo del circo.



A metà febbraio poi il Comitato Stanga aveva ripetutamente segnalato il sorgere di un nuovo punto di ritrovo per camper e roulottes tra il supermercato Pam e la parrocchia di San Pio X in via Grassi.

