TREBASELEGHE - Il comune di Trebaseleghe ha perso la sua cittadina più anziana. Vittoria Pozzobon, 105 anni, è deceduta nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio. Al momento della morte si trovava a casa sua ed era circondata dalla famiglia. Mentalmente, era rimasta attiva e lucida fino alla fine. Aveva celebrato pure le ultime feste natalizie assieme ai suoi cari. Le sue condizioni di salute, però, si erano deteriorate negli ultimi giorni del 2022.

Vittoria era nata nel 1917 a Trebaseleghe. Era stata sempre una gran lavoratrice. Fin da bambina aveva aiutato, assieme ai suoi 11 fratelli, i genitori nei campi. Poi, a 17 anni si era recata in Lombardia. Lì, come molte ragazze venete dell'epoca, aveva lavorato come domestica nelle case di famiglie facoltose. Nel 1948 erano arrivate le nozze con Mario Carraro. Con lui, Vittoria si era stabilita definitivamente a Trebaseleghe, dove sarebbe rimasta per tutta la vita, anche dopo la morte del marito avvenuta nel 1980. Una volta sposatasi, la donna aveva ripreso il lavoro nei campi, aiutando il marito che presentava dei problemi alla schiena dovuti al periodo di prigionia in Sud Africa durante la guerra. Per tutto il resto della vita, Vittoria avrebbe dedicato anima e corpo alla famiglia. Sua sorella era venuta mancare a 33 anni. Da poco spostata, aveva deciso di prendersi cura dei due figli della sorella prematuramente morta a 33 anni. Inoltre, avrebbe poi avuto tre figli: Giuliana, Maria e Giancarlo, a cui sarebbero seguiti 8 nipoti e 10 pronipoti.

Giancarlo ha ricordato così madre: «Era una donna di gran lavoro e anche di preghiera, tanto è vero che il parroco negli ultimi anni l'aveva incaricata di pregare, di dire il rosario per le vocazioni. Lei lo diceva ogni giorno. Era dotata di una memoria di ferro». Anche la sindaco di Trebaseleghe, Antonella Zoggia, ha voluto esprimere il suo cordoglio. «È una vita preziosa e ben spesa quella dedicata a famiglia e affetti». Il funerale si terrà sabato 21 gennaio presso la Chiesa di Trebaseleghe dalle 10.30.