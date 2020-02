LIMENA (Padova) - Il sorriso dolce a illuminarle il volto, e una grande forza nell’affrontare le sfide. Anche quelle più difficili come la malattia che purtroppo si era manifestata appena tre mesi fa. E’ questo il ricordo che Annalisa Dolzan, 42 anni, ha lasciato in chi la conosceva. E purtroppo la comunità di Limena piange la perdita di una giovane mamma strappata prematuramente alla vita e all’affetto dei suoi familiari. Ancora una volta è una dura battaglia, purtroppo persa, ad aver avuto il sopravvento sulla tenacia e la voglia di vivere che la quarantaduenne ha dimostrato di avere fino all’ultimo giorno.

Ieri mattina è stato il sindaco Stefano Tonazzo a comunicare con un post sul suo profilo facebook la notizia della morte della donna, conosciuta da molti in paese. Noto è anche il papà Giancarlo Dolzan per essere uno degli storici appartenenti alla sezione locale della Lega, e amico di tutti. E così era anche Annalisa, mamma di un figlio adolescente. Una donna sempre carica di energia che sapeva trasmettere agli altri. «Ciao Annalisa, hai sicuramente smesso di soffrire» è stato il messaggio lasciato ieri mattina dal sindaco Tonazzo sui social, a cui sono seguiti tanti commenti a ricordare la dolcezza e la tenacia della giovane donna.

Annalisa, che lavorava alla Stilflex, era stata fra le prime donne di Limena a prendere parte al corso di difesa personale organizzato dal Comune.



«E’ stata una delle prime partecipanti – ha ricordato l’assessore Jody Barichello - , aveva una grande energia. La settimana scorsa l’avevo chiamata per salutarla. Una notizia che ci rattrista moltissimo». Vicinanza alla famiglia, in questo difficile momento, è stata espressa anche dalla sezione locale della Lega per voce del suo coordinatore Roberto Vitali. «Ci stringiamo tutti al nostro amico e sostenitore Giancarlo e alla sua famiglia per la dolorosissima perdita della figlia Annalisa – ha detto Vitali -, il papà non è solo un pilastro portante della nostra sezione, ma è anche un carissimo amico. Conoscevamo bene anche Annalisa, e la notizia l’abbiamo appresa proprio da Giancarlo». Oltre al papà e alla mamma Antonella, la quarantaduenne lascia il fratello Giorgio, la sorella Serena e il giovane figlio. I funerali saranno celebrati martedì 18 febbraio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Limena.

