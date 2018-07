Mamma intrappolata nell'ascensore di vetro sotto il sole con i neonati

di Camilla Bovo

MONSELICE - Ieri mattina da una giovane mamma, rimasta intrappolata con i suoi due figli di appena tre mesi e un anno e mezzo in un ascensore esposto al sole. Il tutto è avvenuto al civico 11 di via Vittorio Veneto, a Monselice, poco dopo le 10.30. I due piccoli erano appena stati visitati dalla pediatra, nell'ambulatorio situato al secondo piano del moderno stabile che ospita anche negozi e uffici. Per tornare al piano terra, la donna, che spingeva la carrozzina con il neonato, ha preso l'ascensore, uno di quelli realizzati in...