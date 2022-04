Emessa una moneta speciale da 5 euro per gli 800 anni del Bo

PADOVA - «Ottocentenario dell'Università di Padova», questo il nome della nuova moneta da 5 euro, normalmente acquistabile solo sul sito web dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che celebra gli 800 anni dell'Università di Padova. Parte della Collezione Numismatica 2022 presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Poligrafico e Zecca dello Stato, la moneta si presenta in versione proof, millesimo 2022, ed è destinata a collezionisti, enti, associazioni, appassionati. L'opera celebra i valori dello studio, del sapere e della conoscenza come strumenti di libertà individuale rappresentati da uno degli Atenei più prestigiosi ed antichi al mondo, le cui radici affondano in epoca medievale. La moneta raffigura sul dritto, nello sfondo, il portale di ingresso di Palazzo Bo, sede storica dell'Università di Padova, su cui si staglia, a destra, il corrimano della Scala del Sapere. Sul rovescio si può ammirare, al centro, il sigillo dell'Università di Padova in evidenza sulla raffigurazione stilizzata del Teatro Anatomico dell'Università, primo teatro anatomico stabile al mondo; in alto, le date «1222 • 2022». La moneta, coniata in argento ha una tiratura di 5mila esemplari.