Morto a 52 Michele Pasinato, campione del mondo nel 1998

PADOVA - Morto a 52 anni appena compiuti Michele Pasinato, ex giocatore di volley del Padova e della nazionale italiane con la quale ha vinto il Mondiale nel 1998 e l'oro agli Europei del 1993 (Turku) e 1995 (Atene). Con il Petrarca ha vinto una coppa CEV nel 1994. Padovano “doc”, Pasinato è stato uno degli opposti più prolifici nella storia della pallavolo italiana e detiene ancora il record di punti in regular season. Assieme alla sua attività in campo assicurativo, Michele collabora da anni con il settore giovanile bianconero in qualità di allenatore. Da tempo lottava contro un tumore.