BOARA PISANI - Tutto pronto: il sindaco indossa la fascia tricolore delle occasioni importanti, tutta l'amministrazione comunale unita per l'occasione oltre alla polizia locale, i carabinieri e gli insegnanti. Peccato che manchi il protagonista delle cerimonia: di don Fabrizio Girardi non c'è traccia.

IL SALUTO

Domenica scorsa il sacerdote di Boara Pisani avrebbe dovuto celebrare la sua ultima messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve, per poi ritirarsi per almeno per un anno, nel santuario di Collevalenza, dove potrà dedicarsi a sé stesso, alla riflessione ma anche decidere se coltivare i rapporti umani, confessando i numerosi pellegrini che ogni anno giungono nel luogo sacro in cerca di pace interiore.

A parare il colpo per la sparizione ingiustificata ed inaspettata, è stato l'attuale parroco di Stanghella don Francesco Lucchini che di tutta corsa si è precipitato nella vicina Boara per sopperire all'inattesa assenza del collega.

IL GRAZIE

Per l'occasione il sindaco Gastaldello ha comunque voluto ringraziare don Fabrizio affermando: «Quattro anni di sacerdozio nel paese rappresentano un piccolo traguardo importante nella missione pastorale di un uomo che ha deciso di dedicare la sua vita al servizio di Dio. A nome di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Boara Pisani, esprimo la mia gratitudine per l'opera svolta come uomo di preghiera e di fede. Ricordo il buon rapporto che si è instaurato subito con le insegnanti, il personale e l'amministrazione comunale per la gestione della scuola dell'infanzia asilo nido integrato, che è ancora oggi un fiore all'occhiello del sistema scolastico paesano. Sono certo - conclude Gastaldello - che la cristianità di don Fabrizio è stata e lo sarà ancora per molti anni la luce buona che illumina e guida i fedeli verso la giusta educazione, verso l'amore e verso i giusti valori di una vita spesso disarmante. Arrivato in silenzio, senza tanto clamore nella nostra piccola comunità ora che il vescovo Claudio lo ha assegnato ad altro incarico, se ne va allo stesso modo, senza tanto clamore, rispettiamo questa scelta».

LA CONSEGNA

Il discorso si è concluso con la consegna di una targa ricordo, non si sa se sia arrivata nelle mani di don Fabrizio, dato che nessuno l'ha più visto e ne ha più notizie.

Non resta che attendere l'arrivo, il prossimo 6 febbraio, del vescovo in paese, molto probabilmente per incaricare don Francesco che già ben conosce il territorio ed i suoi abitanti, a prendersi cura anche dei parrocchiani di Boara non facendoli sentire senza una guida spirituale.

Il sacerdote avrà la funzione di responsabile coadiuvato dall'aiuto del parroco di Stroppare don Stefano Vanzetto per fare un lavoro di squadra, avvicendandosi tra i numerosi impegni.