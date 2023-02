CONSELVE - Contrae una grave malattia che in pochi mesi lo porta al decesso: Conselve e Agna sono in lutto per la prematura scomparsa di Massimo Tasinato, 49 anni, residente da diversi anni nel centro maggiore del Conselvano, anche se era originario di Agna. Qui tra gli altri vive il fratello Andrea, apprezzato professionista tecnico, architetto presso il Comune.

Massimo era sposato da oltre 20 anni con Elisabetta, di origini polacche, la coppia aveva coronato la sua unione con la nascita di Enya, un bella ragazza che ora ha 20 anni. Massimo Tasinato, che di professione era autotrasportatore, viene definito da tutti come persona solare, dedita al lavoro ed alla famiglia, profondamente innamorato della moglie, che ora è chiusa nel suo dolore, tanto da non volere rilasciare alcuna dichiarazione. D'altra parte la malattia si è presentata in tutta la sua virulenza solo qualche mese fa, in autunno: qualche malessere, i primi controlli e poi l'infausta diagnosi della malattia. A nulla, purtroppo sono valsi i tentativi dei sanitari che si sono prodigati con le cure, che però hanno soltanto potuto essere palliative.

Profonda commozione anche ad Agna, dove appunto Massimo è nato e dove vive il fratello Andrea: proprio in queste settimane si erano incontrati i nati del 1973, lo stesso anno di Tasinato, per organizzare la festa della classe, una abitudine per molti paesi, che dà la possibilità a chi si è dovuto trasferire altrove, per tornare nel luogo natale e ritrovare i compagni di asilo o di scuola dopo tanti anni. «Siamo tutti sconvolti e dispiaciuti per quanto accaduto a Massimo, tanto che non sappiamo neppure cosa fare», fa sapere uno degli organizzatori. «Avevo sentito Massimo per motivi di lavoro solo qualche mese fa, penso che stesse bene e infatti non ha mancato di fare qualche battuta spiritosa ed allegra come era sua abitudine» afferma Alberto Moretto, consigliere di minoranza e amico di famiglia dei Tasinato. Il sindaco di Agna Gianluca Piva, da parte sua esprime «un messaggio di cordoglio a titolo personale e dell'amministrazione, ma anche dei colleghi del Comune, di Agna e tutta la nostra vicinanza alla famiglia». Le esequie di Massimo Tasinato saranno celebrate nel Duomo di Conselve mercoledì alle 15.30.