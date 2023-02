Addio a Giovanni Viel, morto a 64 anni: il suo impegno per le imprese nel mondo e lo sport

BELLUNO - E' morto nella notte, voce e volto conosciutissimi a Belluno , in particolare nel mondo dello sport. Origini aostane (era nato a Cogne), avrebbe compiuto 65 anni a settembre. Negli ultimi anni aveva lottato contro una gravissima malattia, dalla quale era sembrato uscire. Poi un aggravamento, prima di Natale, le condizioni fisiche in peggioramento, una nuova terapia. Ma pochi minuti prima di mezzanotte si è spento, nelle braccia della moglie Donatella, nella loro abitazione di, frazione di Ponte nelle Alpi . Aveva una figlia, Cecilia.Il nome di Giovanni Viel è legato al racconto delle imprese del mondo, dello sci e dell'atletica in particolare, ma parlare con lui, anche per i colleghi, era come entrare nelle stanze segrete di certe imprese e di certi campioni, come Maurilio De Zolt Pietro Piller Cottrer , gli olimpionici sappadini e comeliani del fondo in particolare quindi. Tifoso dell'Inter, era direttore del Cipa, il Consorzio industriali protezione ambiente della Provincia di Belluno, che si occupa della gestione dei rifiuti e di formazione.