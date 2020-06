Esce di casa e non torna più: ritrovata l'auto, lei è scomparsa

LOZZO ATESTINO - Dall’una di questa notte i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Lozzo Atestino (PD), i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di quel Comune, hanno avviato le ricerche di Simonetta Contatin, nata nel 1967, il cui allontanamento da casa è stato poco prima denunciato ai militari dal marito. Secondo le informazioni fornite, la donna si sarebbe allontanata da casa nel tardo pomeriggio di ieri, a bordo della Lancia Y, senza più fare ritorno a casa. Le immediate ricerche avviate hanno consentito di trovare la vettura in area agricola adiacente a via Canaletto di Lozzo Atestino, con a bordo i documenti e il telefono cellulare. È stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, con il coordinamento della Prefettura di Padova che sono ancora in corso e a cui stanno partecipando gli organi sopra menzionati. Ultimo aggiornamento: 13:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA