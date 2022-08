Addio alla costituzionalista Lorenza Carlassare, si è spenta a 91 anni

PADOVA - Si è spenta a 91 anni la costituzionalista Lorenza Carlassare, la prima donna a ricoprire la cattedra di diritto costituzionale in Italia. Ha insegnato in diverse università, compreso il Bo, e faceva parte dell'Accademia dei Lincei.

Carlassare non perdeva occasione per difendere la Costituzione italiana, sulla quale ha scritto diversi saggi e trattati. Non solo, è tra i fondatori dell'associazione Libertà e Giustizia. Nel 2013 è stata scelta tra i 35 saggi voluti dal Governo Letta, investiti del compito di riformare la Costituzione, ma si era dimessa affermando: «La nostra è una democrazia costituzionale e vorrei che restassero saldi tutti e due i punti: democrazia e costituzionale. Temo che questa non sia l'intenzione. Forse ho sbagliato ad accettare, nelle mie perplessità, perchè l'idea è quella di poter portare una voce. Se vedo che questi argomenti trovano sordi gli altri, io immediatamente mi dimetto». Un volto talmente di spicco che nel 2014 il Movimento 5 Stelle l'ha candidata alla Presidenza della Repubblica. Nel 2016, invece, si è schierata apertamente contro la riforma Renzi-Boschi.