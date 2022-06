PADOVA - Sta arrivando il momento della resa dei conti. La Lega padovana è ancora alle prese con lo scontro tra l’anima più vicina a Massimo Bitonci e la frangia formata da chi contesta tutte le scelte fatte in questa partita elettorale. Nelle prossime settimane, però, ogni corrente interna potrà pesarsi e stabilire chi comanda. A luglio infatti è in programma l’atteso congresso che porterà al voto 100 militanti iscritti al partito con l’obiettivo di eleggere il nuovo segretario e il nuovo direttivo della sezione cittadina. Da un anno e mezzo la Lega di Padova è guidata dall’ex sindaco Bitonci che però, da quanto filtra, considera esaurito il proprio mandato. Ora si apre quindi la partita della successione e già si lavora sulla candidature. La data e la sede del congresso dovrebbero essere definite subito dopo i ballottaggi di domenica.

IL CONFRONTO

Nel partito i malumori non riguardano solo l’esito elettorale, ma anche la scelta del candidato sindaco (una parte preferiva una figura politica al posto del civico Peghin) e la formazione delle liste. Il ragionamento che fanno a microfoni spenti alcuni storici militanti è questo: «Tutti avevano in mano i sondaggi, si sapeva che la Lega avrebbe fatto questo risultato e quindi era ovvio che tra i principali candidati qualcuno sarebbe rimasto fuori dal Consiglio. C’era davvero bisogno di candidare Lonardi, che non è un leghista puro, a scapito di qualcuno dei nostri?».

Alla fine Lonardi è stato eletto mentre sono rimaste fuori due colonne come Vanda Pellizzari e Alain Luciani. E proprio Luciani ora torna alla carica: «Si vince se c’è un progetto vero, ma se noi conosciamo il nome del candidato solo pochi mesi prima è normale fare fatica. Peghin è sembrato un candidato calato dall’alto. La Lega è sempre stata tra i militanti e tra le persone, nei territori. Ora sembra sia diventata un’altra cosa. Non essere eletto mi ha fatto rimanere molto male. Da bambino mi dicevano “Se ti impegni i risultati arrivano”. No, non arrivano se non hai Santi in Paradiso e amici degli amici. Ci sono state cattive valutazioni ed è mancato l’ascolto, ma ora andiamo avanti».



GLI ATTACCHI

L’ultimo caso riguarda il comune di Vigonza, dove è stato nominato come assessore esterno il commissario provinciale della Lega Marco Polato (candidato a Padova). Una scelta che ha portato il sindaco di Noventa Marcello Bano e il consigliere regionale Fabrizio Boron all’attacco: «Polato è stato catapultato dall’alto senza meriti, così si distrugge il partito». L’assessore regionale Roberto Marcato ha rincarato la dose: «Il metodo è sbagliato, bisogna cambiare».



LE RISPOSTE

Il diretto interessato, Polato, preferisce non commentare. Non parla nemmeno il commissario regionale Stefani, concentrato sulla giunta di Belluno e sul delicatissimo ballottaggio di Verona. Si riserva di parlare dopo il ballottaggio anche il deputato Bitonci, così come il senatore Ostellari che intanto puntualizza: «Non mi presto alle polemiche».

Chi parla è invece Federica Pietrogrande, già presidente del consiglio comunale con Bitonci, 119 preferenze alle ultime amministrative. «Le analisi del voto sono importanti e servono a far crescere il partito e migliorare - dichiara -. Le polemiche e le chiacchiere da bar, invece, non mi appassionano. Quando nel 2014 sono entrata in consiglio comunale la Lega aveva preso il 4,89%. Sono stati eletti 3 consiglieri perché abbiamo vinto. Quest’anno, nonostante il 7,35%, abbiamo eletto solo 2 consiglieri perché il centrodestra ha perso le elezioni. Da questo dato dobbiamo ripartire: i cittadini che ci hanno votato si aspettano una proficua opposizione, non sterili discussioni su chi sia più o meno meritevole di ricoprire alcuni ruoli. Ai padovani non importa nulla di inutili beghe interne, ma vogliono veder realizzate le promesse fatte. È il momento di fare squadra per arrivare pronti al prossimo appuntamento elettorale».

La voce del partito è anche quella di Andrea Collesei, 17 voti e la volontà di gettare acqua sul fuoco: «La Lega ha aumentato il consenso rispetto agli anni scorsi. Ora è opportuno strutturarci di più nelle grandi città, dove storicamente prendiamo meno a livello di preferenze. Ci impegneremo, uniti, a raggiungere questi risultati. Serve coesione, non polemiche».

Il congresso porterà le due anime a pesarsi. La ripartenza leghista passa da qui.