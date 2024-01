ESTE (PADOVA) - Territorio e occupazione: Veneto Lavoro e Isoclima individuano oltre 30 candidati idonei per l’assunzione in azienda. Si è positivamente conclusa l’iniziativa “IncontraLavoro Isoclima”, promossa dalla Regione e dall’ente regionale Veneto Lavoro per rispondere alle richieste di personale dell’azienda atestina. Isoclima è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di prodotti trasparenti innovativi e vetrate ad alte prestazioni, destinate ai settori automotive, navale, militare, ferrotranviario, aerospaziale e architettonico.

L’OBIETTIVO

Il recruiting, organizzato dal Centro per l’impiego di Este e avviato lo scorso novembre, si proponeva di individuare 25 figure professionali tra conduttori di impianti per la lavorazione del vetro e operai addetti alla produzione, da inserire in azienda con iniziale contratto a tempo determinato della durata di sei mesi. Tra i requisiti richiesti, la disponibilità a lavorazioni principalmente su due turni, dal lunedì al venerdì, ma con la possibilità di un terzo turno, e una buona conoscenza della lingua italiana. L’attività di promozione ha coinvolto principalmente i disoccupati iscritti al Centro per l’impiego di Este negli ultimi sei mesi e domiciliati nei territori limitrofi allo stabilimento Isoclima di Borgo Veneto, nel quale è previsto l’inserimento delle figure. Sono stati così individuati e invitati a partecipare alla preselezione 59 profili potenzialmente idonei. L’evento di recruiting si è svolto a novembre al chiostro delle Consolazioni. Dopo la presentazione da parte del manager delle risorse umane di Isoclima, sono seguiti colloqui individuali con i lavoratori interessati - tenuti dai recruiter aziendali affiancati dagli specialisti del Centro per l’impiego - e incontri formativi sui servizi e le informazioni accessibili tramite il portale regionale Cliclavoro Veneto.

IL METODO

Al termine del processo di selezione, i lavoratori ritenuti idonei all’assunzione sono stati più di 30, circa la metà dei quali già inseriti in azienda. Altre assunzioni saranno valutate nelle prossime settimane. «La soddisfazione per la riuscita di questa iniziativa è aver saputo individuare candidati idonei e aver contribuito all’assunzione di persone che erano rimaste senza lavoro - spiega il direttore di Veneto Lavoro, Tiziano Barone - ma anche quella di esser stati in grado di rispondere agli urgenti fabbisogni di un’importante azienda del territorio in tempi particolarmente celeri, circa 15 giorni tra la richiesta aziendale e l’evento di recruiting».

«Il coinvolgimento del Centro per l’impiego per l’inserimento di personale nella nostra azienda attraverso queste iniziative è la conferma di un rapporto di collaborazione che dura da tempo», ha sottolineato Sandro Cersosimo, manager delle risorse umane di Isoclima.