Nuovi posti di lavoro: Fidia farmaceutica programma cento assunzioni

ABANO - Fidia Farmaceutici spa farà 100 nuove assunzioni, circa la metà per la sue sede di via Ponte della Fabbrica ad Abano. Ne ha parlato ieri mattina nel corso della rubrica Il posto in fabbrica in onda su radio Rtl 102,5, il presidente e amministratore delegato della multinazionale aponense Carlo Pizzocaro. «Fidia - ha spiegato Pizzoccaro - è cresciuta in modo importante negli ultimi anni. Nel 2012 fatturava 120 milioni di euro, quest'anno arriverà a 370 e il prossimo anno potrà superare i 400 milioni. Per preparaci a tutto questo abbiamo bisogno delle persone che ci aiutino a compiere questo percorso».

LE FIGURE

Il manager ha poi spiegato nel dettaglio quali figure professionali l'azienda sta cercando. «Le assunzioni saranno 102 o 103 in realtà - ha proseguito il presidente Fidia - innanzitutto ci saranno una sessantina tra informatori scientifici e area manager distribuiti su tutto il territorio (italiano, nda). Figure che naturalmente devo avere le caratteristiche dell'informatore scientifico, quindi una laurea in scienze naturali piuttosto che biologiche o chimiche o ctf. Poi ci sono le figure professionali per i servizi alla crescita per la nostra sede di Abano Terme. Persone che facciano il back office per la nostra struttura commerciale, per cui stiamo parlando di 5 o 6 persone che si occupino di customer service. Abbiamo bisogno di alcune persone che siano di supporto nel marketing alla crescita futura. In più abbiamo bisogno di persone nelle strutture di ricerca, regolatorie, e del controllo qualità. Evidentemente pensando di aumentare il fatturato abbiamo bisogno anche di persone in produzione. Una ventina di persone. Vado a memoria; quattro ingegneri, una decina di persone nell'impianto. E altre a supporto della produzione e della logistica».

L'AZIENDA

Fidia, fondata nel 1946, ha quasi raddoppiato i suoi dipendenti negli ultimi 4 anni arrivando ad averne oggi 1.343. L'azienda è leader mondiale nella ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti a base di acido ialuronico e suoi derivati. Grazie agli investimenti in ricerca, è riuscita a costruire una lunga tradizione di prodotti innovativi, con 1.300 brevetti al suo attivo, di cui quasi 1.100 a copertura dell'acido ialuronico. Nel 2019 il suo fatturato si è attestato sui 300 milioni di euro, di cui il 50% generato all'estero. Ha filiali commerciali negli Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia, Russia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Egitto e Medio Oriente. «Delle volte ci arrivano dei candidati che dicono cose del tipo che vogliono essere liberi alle 6 di sera per andare a fare l'aperitivo con gli amici - ha concluso il presidente e amministratore delegato di Fidia, Carlo Pizzocaro - magari hanno anche dimostrato l'entusiasmo e le qualifiche giuste ma a quel punto crolla tutto. Se hai delle ambizioni, soprattutto all'inizio, devi dedicare il tempo all'azienda in modo corretto per poter imparare e crescere. Ho parlato di entusiasmo, intendo mente aperta. Ai cambiamenti ad esempio. In Fidia abbiamo un programma di formazione per dipendenti. Cerchiamo di far capire che se anche le cose si sono fatte in un certo modo, il mondo e le tecnologia cambiano. Bisogna essere pronti ad adeguarsi a questo mutare».

