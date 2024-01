PADOVA - Non solo cantieri del tram: la settimana prossima il rischio code scatta anche in tangenziale. Lunedì inizieranno infatti i lavori di posa dei guardrail lungo la tangenziale est all’altezza dell’uscita 13. L’intervento riguarda il tratto di tangenziale che va dal ponte su via Bellisario al cavalcavia Corso Stati Uniti. Nel primo tratto si tratta di una installazione ex novo, in quanto al momento la strada risulta priva di queste infrastrutture, mentre per il cavalcavia su corso Stati Uniti parliamo di una sostituzione del vecchio guardrail per un totale di circa 900 metri.



IL DETTAGLIO

L’appalto è stato affidato al Consorzio Stabile Odos di Verona per un ammontare di 600 mila euro. I lavori avranno una durata prevista di 12 settimane e inizieranno sulla corsia che proviene da Padova Est e porta verso lo svincolo di Padova Sud. La viabilità della tangenziale non sarà interrotta, in quanto sarà interessata solamente la corsia di marcia lenta, con delle limitazioni nella fascia oraria tra le 9.30 e le 16.30, dal lunedì al venerdì, per non interessare le fasce orarie del traffico di punta e i fine settimana.



L’OBIETTIVO

In tutti i casi, i cantieri, che dureranno quasi fino a maggio sono destinati, inevitabilmente, ad avere delle ripercussioni sul traffico. «Con questo intervento continuiamo a rendere le nostre infrastrutture sempre più sicure – ha commentato ieri il vicesindaco Andrea Micalizzi -. Abbiamo fortemente voluto che i lavori fossero il più possibile compatibili con l’utilizzo veicolare della tangenziale est, specialmente per i lavoratori che la percorrono la mattina e la sera».



IL METROBUS

In attesa che lunedì prossimo si aprano i cantieri in tangenziale, ieri mattina sono entrati nel vivo a Forcellini i lavori legati alla realizzazione del Sir 3, la linea tranviaria che andrà ad unire la stazione con Voltabarozzo. Soprattutto in mattinata la chiusura al traffico dell’incrocio tra via Sografi e via Forcellini ha creato più di qualche rallentamento. Più tranquilla la situazione nel pomeriggio.

Dalle 18 in poi però non è mancata qualche coda in quartiere. I lavori, che riguarderanno inizialmente la riqualificazione della rete idrica, in capo ad AcegasApsAmga, dureranno circa un mese e successivamente prenderanno il via gli interventi per la realizzazione della piattaforma tranviaria all’incrocio e su tutta via Sografi.

Nel suo complesso l’intervento dovrebbe durare fino alla prossima estate.

I lavori che coinvolgeranno via Forcellini rischiano di mettere a durissima prova la viabilità del quartiere e, in parte anche quella di Terranegra. Via Sografi, poi, è un’importante strada d’accesso all’area dell’ospedale.

Fino alla prossima primavera dureranno i cantieri per la posa delle piattaforme del Sir 3 in via Gozzi. Un intervento che per settimane ha messo a durissima prova la viabilità di tutta l’area compresa tra la fiera e la stazione. Anche in via Piovese non mancano i disagi legati alla nuova linea tranviaria Stazione – Voltabarozzo. Sono invece legati allo spostamento dei sotto servizi per la realizzazione del Sir 2 (Rubano – Vigonza) i lavoro in corso alla Stanga, a Ponte di Brenta e in corso Milano.



IL PRIMO CITTADINO

«Nei prossimi mesi i disagi per i cittadini saranno inevitabili e ai padovani chiedo un po’ di pazienza – ha commentato ieri il sindaco Sergio Giordani –. Credo, però, che ne valga la pena. Grazie alle nuove linee tranviarie, ai progetti che abbiamo messo in campo con il Pnrr o a un grande intervento come il nuovo ospedale a Padova est, tra qualche anno la nostra città cambierà in meglio e questo migliorerà la vita di tutti».