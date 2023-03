PADOVA - Avrebbe presentato curricula e autodichiarazioni con titoli di studio e attestati professionali non riconosciuti o non conseguiti, ottenendo incarichi per consulenze presso enti pubblici e incarichi da docente a contratto con l'Università di Padova, a Palazzo del Bo, come consulente ambientale, tanto da essere noto come un grande esperto in materia di bonifiche di rifiuti contenenti amianto. Sono queste le accuse che la Procura di Padova muove a Silvano Bolzonella, 57enne nativo di Mirano e residente nel Veneziano, oggi amministratore della società Eco.B con sede a Campodarsego (Padova) che si occupa di consulenze ambientali. Accuse che il diretto interessato respinge nettamente, assicurando di avere «tutte le carte in regola» e di essere «pronto a dimostrarlo nelle sedi opportune».



L'INCHIESTA

Tutto è partito nel 2020 da una serie di controlli del Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale dei carabinieri di Venezia nell'ambito della corretta gestione di rifiuti pericolosi. I militari sono incappati nel ricorrente nome di Bolzonella, cui erano affidati vari incarichi, e ne hanno passato al setaccio il corposo curriculum. In particolare risultava essersi laureato nel 2006 in Scienze ambientali all'Università di Miami (Florida, Stati Uniti) e avere i diplomi di Tecnico ambientale e Referente tecnico per la realizzazione di ecocentri comunali, nonché la qualifica di pubblico ufficiale in qualità di ispettore ambientale. I controlli su tali titoli non avrebbero però dato i riscontri attesi. Dagli accertamenti sarebbe risultato che la Miami International University non è istituzionalmente accreditata negli Stati Uniti. Una mancanza che comporta il fatto che i titoli da essa rilasciati non siano riconosciuti in Italia, nemmeno per accedere a bandi di concorso. Bolzonella, secondo le accuse, li avrebbe invece usati per candidarsi a varie posizioni, ottenendo incarichi da ufficiali della pubblica amministrazione (ad esempio i Comuni di Asiago, Gallio e Roana) e da vari dipartimenti dell'Università di Padova, dove ha operato come docente a contratto per insegnamenti e consulenze tra il 2014 e il 2019, sempre in tema di igiene ambientale. In altre parole avrebbe usato dei titoli di studio e professionali non validi per rendere sempre più corposo il suo curriculum e ottenere sempre maggiori ingaggi. Il 57enne ha ricevuto in questi giorni la notifica dell'avviso di conclusione indagini per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di enti pubblici e falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Due sarebbero gli esposti arrivati in Procura.



LA DIFESA

«Non c'è nulla di vero, è una macchinazione contro di me ha però spiegato Bolzonella. La mia laurea è stata conseguita in un'università accreditata e riconosciuta, è perfettamente valida. Il problema è che non sono stati in grado di fare i dovuti controlli. Io ho un'immagine da conservare con i miei clienti e ho tutte le carte che serviranno a dimostrare le mie ragioni. Ho svolto degli incarichi a contratto all'Università di Padova dopo essere risultato idoneo, sono stato selezionato, mentre ora sono diventato il capro espiatorio per errori non miei. Dimostrerò tutto».

Intanto l'ateneo patavino si riserva di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale anche se fa sapere il Bo gli incarichi ricoperti da Bolzonella sono sempre stati minoritari e gli sono valsi importi limitati a poche migliaia di euro.