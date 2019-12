Ladri acrobati si calano dal tetto di Lando, ma l'allarme scatta lo stesso

CAMPOSAMPIERO - Ladri acrobati si calano dal tetto, ma sono costretti a fuggire a mani vuote. È fallito grazie all'allarme il colpo tentato l'altra notte attorno alle 3 dalla banda di malviventi specializzati nei furti nei centri commerciali. Il forziere ha retto ed è scattata la sirena. Le ricerche messe in atto dai carabinieri ancora non hanno dato gli esiti sperati.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Cittadella la banda composto da almeno quattro individui si è portato in via Straelle a Camposampiero all'altezza del centro commerciale Il Parco. Mentre un paio di malviventi sono rimasti fuori dal megastore, pronti a dare l'allarme in caso di pericolo, due predoni sono saliti sul tetto del centro commerciale. Da un lucernario si sono calati con una corda all'interno del negozio Lando. Con attrezzi da scasso hanno tentato di forzare la cassaforte, ma in automatico è scattato l'allarme. Intuendo che in pochi minuti sarebbero stati braccati dai militari dell'Arma, i ladri sono precipitosamente risaliti sul tetto prima di defilarsi a mani vuote. Le ricerche dei sospettati sono state diramate a tutte le pattuglie presenti in circuito, ma la banda ha fatto in tempo a far perdere le proprie tracce.

LE INDAGINI

Già oggi gli investigatori acquisiranno le immagini a circuito chiuso della videosorveglianza de Il Parco al fine di raccogliere possibili indizi riconducibili agli autori del tentato assalto. Nessuno si sarebbe accorto di movimenti sospetti nell'area antistante il centro commerciale. Non è la prima volta che i centri commerciali del Camposampierese vengono presi di mira dalla malavita specializzati in questo tipo di reati. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma le strade più accreditate sono quelle che portano verso la malavita dell'Est. Stiamo parlando di ladri giovanissimi, atletici e soprattutto avvezzi a questo genere di azioni che implicano una certa forma atletica. L'attività dell'Arma è ora concentrata ad individuare i malviventi in tempi rapidi: non è infatti escluso che già nelle prossime nottate che precedono il Natale i ladri possano tentare nuovamente il colpo grosso. Ieri Il Parco ha aperto regolarmente al pubblico. A tempo di record sono state effettuate tutte le manutenzioni del caso per ripristinare i danni provocati dal passaggio dei ladri.

Cesare Arcolini © RIPRODUZIONE RISERVATA