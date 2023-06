MONTEGROTTO (PADOVA) - Tutta al femminile la 12esima edizione di Jazz by The Pool, storico festival jazz al Terme Preistoriche Resort & Spa a Montegrotto, che dal 23 giugno al 25 agosto proporrà, a bordo delle piscine ai piedi dei Colli, una selezione di concerti con personalità di spicco. L’evento è organizzato da sole donne: Angela Stoppato, direttrice del Resort e ideatrice dell’evento, e la direttrice artistica Aba Chiara.

Si comincia venerdì 23 giugno con Karima, artista poliedrica nella cui voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul del blues e perfino del gospel. Con il solo accompagnamento del pianoforte, Karima si racconterà attraverso la musica. Ad accompagnarla il talentuoso Piero Frassi, che vestirà la sua voce con bellissimi arrangiamenti. Venerdì 28 luglio è attesa a bordo piscina Serena Brancale, polistrumentista, performer e compositrice pugliese, che unisce la passione per il soul con il jazz. Con lei Soula, una versione one girl band del suo ultimo progetto discografico Je so Accussì, in un concerto dove si fonderanno alla perfezione ironia e musica, parole e immagini, emozioni e vita da artista, legando il pop al jazz e il rhythm & blues al soul.

Venerdì 25 agosto gran finale con Simona Bencini, fondatrice, voce e anima dei Dirotta su Cuba, storica band simbolo del funky italiano. Si presenterà al pubblico con la nuova line up che vede Emiliano Pari (voce e tastiere), Stefano Profazi, (chitarra, voce), Patrizio Sacco (basso), Vincenzo Protano (batteria), Donato Sensini (Sax) e Luca Laboni (tromba). La band riproporrà i più grandi successi di oltre vent’anni di carriera.

«Saranno protagoniste alcune tra le voci femminili più rappresentative del panorama nazionale – sottolinea Angela Stoppato – Il festival però torna anche più maturo e impegnato e fa proprio un tema che riteniamo fondamentale: la lotta alla violenza sulle donne. Sosteniamo infatti il lavoro silenzioso del Centro Veneto Progetti Donna. Al termine della rassegna devolveremo al Centro una parte del ricavato degli eventi». «La direzione artistica è per me motivo di grande orgoglio – commenta Aba Chiara - un sogno diventato realtà riunire queste tre grandi voci: Karima è il simbolo della musica americana di qualità in Italia, Serena Brancale è il volto del soul italiano e Simona Bencini e il suo gruppo sono un’istituzione del funk italiano». I concerti cominciano alle 22 ed è consigliata la prenotazione.