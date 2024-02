PADOVA - In altri tempi li chiamerebbero inventori. Per Andrea Biso, rilegatore di Cittadella e dipendente di una ditta di Loreggia, questo è il secondo brevetto. Prima ha ideato un modo di incollare le pagine alle copertine dei libri che fa risparmiare tempo e materiale, ora ha progettato un macchinario per l’arrotondamento dei volumi in orizzontale, l’incollaggio del capitello sempre in orizzontale e l’incassatura del volume per discesa. Anche in questo caso l’obiettivo è di risparmiare tempo e denaro. «Il sistema attuale arrotonda il volume in verticale –spiega Biso – Il mio invece prevede la posizione in orizzontale: così diventa più facile perché ci sono meno operazioni tra il taglio e l’arrotondamento. Lo stesso macchinario diventa più semplice e meno costoso, senza contare che permette di realizzare diversi formati, dal più grande al più piccolo».

Il rilegatore di libri

Biso entra nel mondo della legatoria a 17 anni e si è presto innamorato del mestiere di rilegatore. «Dopo il servizio militare ho deciso di mettermi in proprio – spiega – e ho realizzato diversi macchinari da lavoro che mi hanno permesso di restare ai vertici del mercato per 20 anni. Poi è arrivato l’euro e le cose si sono complicate». Biso chiude la sua attività e torna a fare il dipendente in una ditta di Loreggia. Ma non per questo smette di inventare e creare. «Grazie anche alle mie idee il fatturato dell’azienda è aumentato, hanno sempre creduto in me. Al punto di assegnarmi un intero reparto per sfogare tutta la mia creatività». Tante le soddisfazioni conquistate con il suo lavoro: «Ho potuto realizzare una confezione di due cofanetti, con i relativi libri stampati in oro per la collezione privata della regina Elisabetta –continua Biso – Ho curato personalmente sei volumi in pelle di capretto per papa Ratzinger, libri tutti interamente realizzati a mano. E poi ancora ci sono dei volumetti per Clio Napolitano, moglie dell’ex Presidente della Repubblica, l’enciclopedia del mango rilegata in cuoio di bufalo indiano per il sultano dell’Oman. In quella occasione una delegazione del governo è venuta in azienda per vedere come veniva effettuata la lavorazione dei libri, è stato molto emozionante spiegare tutti i passaggi». E ora, quale sarà la prossima invenzione?