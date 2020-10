Container si ribalta durante le operazioni di scarico e ferisce un operaio

Ultimo aggiornamento: 09:06

PADOVA - Nelle operarazioni di carico e scarico. È successo all'una di nottepresso la sede di un corriere nazionale. A causare l'incidente il cedimento di una staffa di un container scarrabile durante la movimentazione di carico e scarico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Suem che ha soccorso l’uomo infortunato trasferendolo d'urgenza in ospedale. I vigili del fuoco intervenuti con due squadre, hanno provveduto con l’autogrù al recupero del container e a ripristinare le condizioni di sicurezza, un'operazione che ha richiesto tre ore. Sul posto il personale dello Spisal per determinare le cause dell’incidente e la polizia di stato.