Parroco perde il controllo della Fiat500 e finisce fuori strada: trasferito in ospedale

PIACENZA D'ADIGE - Incidente questa mattina, martedì 27 dicembre, intorno alle 10, lungo la strada provinciale 91 in via Este Valli Mocenigo a Piacenza d'Adige. Alla guida di una Fiat 500 un parroco che ha perso il controllo dell'auto, finita capottata fuori strada. Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco accorsi da Este, che, una volta giunti sul posto, hanno estratto dall'auto il religioso rimasto ferito. L'uomo è stato preso in cura dal personale sanitario per essere poi trasferito in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.