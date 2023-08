PADOVA - Incendio stasera, 20 agosto, dopo le ore 21 in via Uruguay, zona industriale di Padova, fortunamente poco trafficata di domenica sera: un capannone è completamente in fiamme. Non risultano al momento persone coinvolte. Sul posto Vigili del fuoco e forze dell'ordine. Il fumo nero si vede da chilometri. Probabile che le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza richiedano ore di lavoro.