Bombola di Gpl prende fuoco in casa: un ferito e attimi di panico, poteva esplodere

SACILE - Bombola prende fuoco, attimi di panico: poteva esplodere. Alle 7:45 di oggi, 1 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sacile, in località San Giovanni del Tempio, per l'incendio di una bombola di GPL all'interno di un'abitazione. Una volta spente le fiamme i pompieri hanno portato la bombola all'esterno per completare il suo raffreddamento. In casa al momento dell'incendio c'erano due persone, una è rimasta ferita ed è stata portata all'ospedale. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri.