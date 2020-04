Sfondano la vetrata del negozio cinese con un tombino e svuotano il registratore di cassa

PADOVA – Furto con scasso la scorsa notte, 4 aprile, a un negozio di cibi cinesi nel quale è stato forzato un registratore di cassa. L'episodio è accaduto al Chinese Internationale Food Store in via Cossetto 32 a Padova, dove i malviventi sono entrati dopo aver rotto una vetrata sfondandola con un tombino. All'interno si sono diretti al registratore di cassa prelevandone il contenuto, in tutto 100 euro. Sul posto sono giunti i carabinieri del Radiomobile che hanno avviato le indagini.

