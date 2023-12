Filippo Turetta, l'audio agli amici per la festa di laurea di Giulia: «Le tisane non le piacciono»

Filippo Turetta ha continuato fino all'ultimo a esercitare il controllo sulla vita di Giulia Cecchettin, nonostante non stessero più insieme da agosto.

Lo faceva direttamente, con messaggi continui a lei o membri della sua famiglia (come rivelato dalla sorella Elena), ma anche indirettamente volendo organizzare la sua laurea. Laurea alla quale Giulia non è mai arrivata, uccisa pochi giorni prima. "Chi l'ha visto?" ha fatto ascoltare alcuni audio di che Turetta aveva inviato ad una chat con amici, nella quale si stavano mettendo d'accordo in vista della laurea.

“A lei non piacciono le tisane…”: La voce di Filippo Turetta, che non era più il fidanzato di #GiuliaCecccettin ma cercava di esercitare un controllo anche sulla sua festa di laurea, che doveva essere pochi giorni dopo l’omicidio.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/v9w8rzqJY5 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 6, 2023

L'audio di Turetta agli amici

Turetta manda un audio agli amici, nel quale spiega che le tisane per Giulia non vanno bene, perché «non le piacciono». Un modo «per continuare a controllarla» dice Federica Sciarelli, conduttrice di "Chi l'ha visto?". Queste le parole del 22enne nel messaggio vocale: «Ciao, volevo chiederti un'opinione. Ho raccolto tutti i dettagli che avevamo scritto per la caricatura sulla chat e ci stavano tutti, però c'erano tipo...un paio di cose. Non saprei come dire. Ad esempio le tisane, anzi da quello che so alla Giulia non piacciono le tisane. Anzi, da quello che so, non le beve. Proprio non le ha mai bevute quasi, anzi per lei sono acqua sporca, però qualcuno l'aveva detto. Che facciamo? Lo diciamo lo stesso da mettere nei dettagli?»: il riferimento è probabilmente a una tradizione veneta.

Il papiro di laurea

È consuetudine che al conseguimento della tanto sospirata laurea, gli amici del laureando organizzino festeggiamenti e scherzi per deriderlo: il papiro di laurea è un cartellone celebrativo che raccoglie in forma scritta tutti gli avvenimenti più ridicoli e le disavventure del laureato, le sue frasi celebri e una serie di ironici ringraziamenti. Domina il cartellone la caricatura dello studente rappresentato in pieno stile goliardico.

«A meno che tu non mi contraddici e dici che è una sua caratteristica, ma boh - continua Turetta - Non mi pare proprio. Possiamo anche tralasciarlo il dettaglio che hanno scritto», si sente ancora. Pochi giorni dopo, la stessa persona che stava organizzando la laurea di Giulia, l'ha uccisa.

La chat con Elena Cecchettin

Durante la puntata di "Chi l'ha visto?" sono stati mostrati anche alcuni messaggi che Turetta ha inviato a Elena Cecchettin, sorella di Giulia. I messaggi dovrebbero risalire a settimane prima della scomparsa di Giulia. «Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?», scrive Filippo che poi, quando Elena gli risponde con un secco «no», aggiunge: «Perché?! Non è giusto, non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata.. .dille almeno che le ho scritto».

Nel prosieguo della conversazione Elena Cecchettin non cede alle richieste e prova a far ragionare il giovane: «Filippo dalle un attimo di respiro». Parole che scatenano la reazione di Turetta e fanno comprendere meglio la sua ossessione: «Di respiro da cosa - scrive infatti Filippo - Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata». E poi conclude: «scusa, grazie».