Banca ferie: giorni regalati ai colleghi in difficoltà, accordo ad Etra

VENEZIA - Ferie e permessi regalati ai colleghi in difficoltà: accade a Nordest, in Etra, una multiutility, a totale proprietà pubblica, che ha la gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti di 70 Comuni tra le province di Vicenza, Padova e Treviso con più di 600mila residenti. Fondo ore etico solidale, banca ore e flessibilità sono gli elementi più rilevanti dell'accordo in materia di welfare, siglato tra la società e le rappresentanze sindacali unitarie del contratto collettivo nazionale di lavoro Utilitalia del settore gas ed acqua. Per la prima volta in maniera organica una società pubblica ha creato un «Fondo ore etico solidale». Si tratta di un fondo destinato all'accantonamento, in maniera organica e coordinata, di ore con finalità solidaristica. Secondo un particolare meccanismo, sarà possibile permettere a un lavoratore di cedere le proprie ferie a favore di colleghi i cui giorni di ferie e permessi retribuiti siano esauriti e che si trovino in situazioni di necessità per importanti motivi, come ad esempio una malattia grave, assistenza necessaria per figli, componenti del nucleo famigliare o parenti di primo grado che per le particolari condizioni di salute hanno bisogno di cure costanti. Oppure anche per far fronte a gravi esigenze familiari e personali.

