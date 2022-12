MONTEGROTTO - Un grave lutto ha colpito il mondo della politica e dell’associazionismo del comune termale. A soli 52 anni è venuto a mancare Alessandro Bortolotto, esponente cittadino di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale e una delle principali figure di riferimento dell’associazione Anteas. Soffriva da anni di una patologia che ha portato a un progressivo peggioramento delle sue condizioni, fino al decesso, avvenuto nelle prime ore di ieri al Centro Gallucci, dov’era ricoverato da alcuni mesi.

IL DOLORE

«E’ una notizia che ci lascia tutti attoniti – è stata la prima reazione di Elisabetta Baldi, esponente dell’opposizione consiliare di centrodestra e sua grande amica -. Politica e associazionismo erano i due punti fermi di Alessandro. Sapevamo che stava male ma non abbiamo mai perso la speranza che potesse riprendersi, nonostante la situazione fosse molto complicata».

«A Montegrotto - prosegue - era conosciutissimo per il suo impegno nel volontariato, soprattutto nell’associazione Anteas di cui era anche vicepresidente». Appassionata anche la sua militanza politica nelle file del partito di Giorgia Meloni. «Era un amico sempre presente - lo ricordano commossi i consiglieri del centrodestra Jasmine Tramarin, Diego Zaramella e Alberto Zorzetto -. Sapeva ascoltare e sosteneva le persone che amava con parole dolci e piene di entusiasmo. Era un patriota».

LA CARRIERA

Durante l’amministrazione guidata da Massimo Bordin, Bortolotto aveva anche ricoperto un incarico all’interno dell’ufficio di segreteria del sindaco. Un legame molto forte lo univa a Daniele Roncolato, da tutti a Montegrotto conosciuto come “Lele”, presidente del circolo sampietrino di Fratelli d’Italia, venuto a mancare lo scorso 17 gennaio. Un tragico avvenimento che per Alessandro Bortolotto aveva rappresentato un colpo durissimo. «Erano come due fratelli» lo ricordano ancora gli amici di entrambi. E proprio la sorella di Daniele Roncolato, Veronica, gli ha dedicato delle toccanti parole sul suo profilo Facebook: «Caro Ale, hai lottato con tutte le tue forze, sei sempre stato un guerriero, fino all’ultimo. Abbraccia mio fratello e digli che mi manca da morire. Fai buon viaggio, Ale».

«Sei stato un vero e caro amico, sincero e buono», lo ha salutato l’ex assessore Victor Zorzetto.

Per molti anni Alessandro Bortolotto aveva lavorato alla Criosbanc di Torreglia. Poi l’impegno politico nelle file del centrodestra, fino ad essere uno degli organizzatori, assieme a Roncolato, della campagna elettorale di Elisabetta Baldi, alle elezioni amministrative dell’ottobre 2021.

«Era una persona dal carattere schivo, non amava comparire in prima persona, anche se non mancava mai agli appuntamenti organizzati da FdI. Né tanto meno voleva che si parlasse dei suoi problemi di salute, di cui soffriva da quando era molto giovane – ricorda Susanna Bettio, un’altra sua amica -. Durante il suo ricovero, aveva registrato anche qualche miglioramento e tutti noi avevamo pensato che ce la potesse fare. Poi la situazione è precipitata. Piangiamo una persona buona, cui siamo restati vicini fino all’ultimo». Alessandro Bortolotto lascia nel dolore la mamma Rosa, il papà Franco e il fratello Ivan.