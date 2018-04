Suicida Fabio Greggio, l'avvocato dei disperati

I particolari sul Gazzettino del 27 Aprile

MONSELICE (Padova) - Trovato morto con un colpo di pistola alla tempia: è la tragedia che stamani ha sconvolto il mondo dell'avvocatura veneta. L’avvocato, 62 anni, si è tolto la vita nella sua casa diAll’origine del tragico gesto sembra ci sia una profonda depressione della quale il legale soffriva negli ultimi tempi. Greggio era molto conosciuto per il suo impegno, negli scorsi anni, a fianco degli imprenditori veneti vessati dai debiti. Aveva anche assistito i familiari diimprenditore edile con sede tra Padova e Vigonza, che si tolse la vita nel dicembre del 2011, disperato perché non era riuscito a pagare i suoi dipendenti a causa dei debiti accumulati con le banche.Fabio Greggio aveva citato in giudizio proprio gliperché, in base a quanto stimato dal suo consulente, erano in realtà le banche in debito con Schiavon.