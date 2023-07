Piombino Dese. Blitz al laboratorio tessile cinese: famiglia viveva in una stanza di 10 metri quadri. Multa alla proprietaria

PIOMBINO DESE (PADOVA) - Mercoledì mattina, 19 luglio, una squadra dell'unità operativa di sicurezza urbana della Polizia locale della Federazione del Camposampierese ha effettuato un controllo in un laboratorio artigianale di confezionamento abbigliamento gestito da un cittadino cinese a Torreselle, frazione di Piombino Dese. Una decina di operai sono stati trovati al lavoro sulle macchine da cucire, tutti risultati in possesso di regolare permesso di soggiorno. Alcuni di loro però erano alloggiati in fatiscenti camere ricavate abusivamente negli spogliatoi e negli uffici del laboratorio, in condizioni igienico-sanitarie precarie.

In una stanza di poco più di 10 metri quadrati era alloggiata una intera famiglia composta dai due genitori e da tre figli piccoli, che dormivano tutti su l'unico letto presente nella stanza. Di due delle persone identificate inoltre non è stata trovata la necessaria comunicazione di ospitalità, da presentare obbligatoriamente per chiunque dà alloggio a cittadini stranieri. Infine gli agenti hanno riscontrato anche alcuni abusi edilizi realizzati nel fabbricato. La proprietaria dell'immobile, anche lei cittadina cinese, rischia ora diverse sanzioni per un totale di oltre mille euro, con l'obbligo di ripristinare la destinazione originaria dei locali entro 48 ore.

Irreperibile invece il titolare della ditta, rientrato da tempo in Cina.