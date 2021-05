Il direttore dell'Azienda ospedaliera di Padova: «Stiamo uscendo dal tunnel», ma aumentano i casi pediatrici

PADOVA - «Un contesto confortante, siamo a pochi passi dall'uscita da questo tunnel, iniziato a fine febbraio che sembra avvicinarsi alla conclusione»: sono le parole di Giuseppe Dal Ben, direttore generale Azienda ospedaliera di Padova, a commento degli ultimi dati forniti relativi all'andamento dei contagi. Rispetto a martedì scorso si registra un calo di casi positivi pari a 803 unità, passati da 3.238 casi a 2.435. Erano pari al 17,7% la settimana scorsa, sono al 16,8% questa settimana. Negli ultimi sette giorni sono stati effettuati 11.116 tamponi, di cui 187 sono risultati positivi, pari all'1,6%. «Si tratta di un dato estremamente basso - prosegue Dal Ben -. Su 187 casi, solo 29 riguardavano gli over 65 ». Le nuove positività «riguardano soprattutto le persone con età inferiore ai 65 anni - annuncia il direttore -. L'epidemia interessa soprattutto i giovani adulti ».

Per ciò che riguarda le missioni del Suem, questa settimana ne sono state effettuate 1.462, di cui 91 hanno riguardato pazienti Covid positivi o sospetti. Si registra una media di 208 missioni al giorno. Relativamente agli accessi in Pronto soccorso e ricoveri, dal 12 maggio ad oggi, si registrano in totale 2.344 accessi tra pediatrico, ginecologico, Sant'Antonio, e Pronto soccorso dell'ospedale di Padova. Di questi, solo 196 hanno riguardato soggetti che presentavano sintomatologia sospetta Covid, pari all'8,3%. In media ci sono stati 334 accessi al giorno. Dei 196 sospetti Covid, 70 hanno riguardato gli adulti e 126 i bambini . Dei 2.344 accessi totali, 1.970 sono stati registrati al Pronto soccorso per adulti, e 374 al pediatrico. Nei pazienti in età pediatrica la positività riguarda 2 soggetti su 10 . Nell'ultima settimana si sono avuti 402 ricoveri totali, 13 per Covid, e 389 per altro. Dei 13 ricoveri per Covid, 11 hanno riguardato gli adulti e 2 i bambini. «Le vaccinazioni stanno procedendo bene - conclude Dal Ben -, ma dobbiamo fare lo sforzo perché la fascia dei 60enni vada a vaccinarsi. Stiamo vaccinando gli over 40, e finora sono state somministrate 65.000 dosi».